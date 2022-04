रतलाम कलेक्टर का बड़ा निर्णय, महंगी कॉलोनियों में गरीबों को मिलेगी जमीन

मध्यप्रदेश में रतलाम कलेक्टर कुमार पुरुषोत्त्तम ने एक बड़ा निर्णय लिया है। शहर की 30 - 35 से अधिक पॉश वे कॉलोनियां जिसमे मकान बनाना तो दूर जमीन खरीदने के बारे में भी गरीब सोच नहीं सकता, उसमे जमीन दिलाई जाएगी।

Published: April 23, 2022 10:23:53 am

रतलाम. मध्यप्रदेश में रतलाम कलेक्टर कुमार पुरुषोत्त्तम ने एक बड़ा निर्णय लिया है। शहर की 30 - 35 से अधिक पॉश वे कॉलोनियां जिसमे मकान बनाना तो दूर जमीन खरीदने के बारे में भी गरीब सोच नहीं सकता, उसमे जमीन दिलाई जाएगी। इसके लिए बकायदा सूची तैयार कर ली गई है व 750 - 800 भूखंड देने की शुरुआत होने जा रही है।

Ratlam collector big decision, poor will get land in expensive colonies