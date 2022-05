video, तापमान 46 डिग्री, यह कर रहे आपकी ट्रेन में यात्रा सुरक्षित

ट्रेन में यात्रा के दौरान अक्सर कहा जाता है कि आपकी यात्रा सुरक्षित हो। कभी इस बात को सोचा है कि आपकी यात्रा को सुरक्षित बनाने वाले किस तरह काम करते है। https://www.patrika.com/ratlam-news/ आपको बता रहा है कि आपकी यात्रा 46 डिग्री तापमान में हो या तेज बारिश के साथ, असल में कौन आपको अपनी पसंद के रेलवे स्टेशन तक सुरक्षित पहुंचाता है।

Updated: May 21, 2022 10:40:36 am

रतलाम. ट्रेन में यात्रा के दौरान अक्सर कहा जाता है कि आपकी यात्रा सुरक्षित हो। कभी इस बात को सोचा है कि आपकी यात्रा को सुरक्षित बनाने वाले किस तरह काम करते है। https://www.patrika.com/ratlam-news/ आपको बता रहा है कि आपकी यात्रा 46 डिग्री तापमान में हो या तेज बारिश के साथ, असल में कौन आपको अपनी पसंद के रेलवे स्टेशन तक सुरक्षित पहुंचाता है।

Temperature 46 degrees, making it safe to travel in your train