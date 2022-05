स्वप्न शास्त्र: मान-सम्मान बढ़ेगा या आ सकती है मुसीबत, जानें सपने में किन परिस्थितियों में काला सांप देखना होता है शुभ और अशुभ

3. काले सांप का जोड़ा देखना

स्वप्न शास्त्र के अनुसार यदि सपने में कोई काले नाग-नागिन का जोड़ा देख ले तो इसे बहुत शुभ संकेत माना जाता है। माना जाता है कि यह आपकी किस्मत खुलने का इशारा है। ऐसा सपना दिखाई दे तो समझ जाइए कि आपकी कोई दिली तमन्ना पूरी होने वाली है।



(डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई सूचनाएं सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है। patrika.com इनकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह ले लें।)





