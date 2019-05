Kerala HSE Plus Two results 2019 घोषित, ऐसे करें चेक

Kerala HSE Plus Two results 2019 : उच्च माध्यमिक शिक्षा विभाग, केरल (Department of Higher Secondary Education , Kerala) ने बुधवार को Kerala Plus two level examinations का रिजल्ट घोषित कर दिया। रिजल्ट बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया गया है। पिछले साल के मुकाबले इस साल पास प्रतिशत में मामूली बढ़ोतरी देखी गई है। 2018 में पास प्रतिशत 83.75 रहा था, जबकि इस साल पास प्रतिशत 84.33 रहा। 3 लाख 11 हजार 375 स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन के लिए सफल हुए हैं। शिक्षा विभाग के अनुसार, विज्ञान, आर्टस और कॉमर्स का पास प्रतिशत क्रमश: 86.04, 79.82 और 84.65 रहा। 79 स्कूलों का पास प्रतिशत 100 रहा। 14 हजार 244 स्टूडेंट्स को A plus grade मिला। DHSE Kerala plus two examination मार्च माह में आयोजित हुई थी जिसमें 3.60 लाख स्टूडेंट्स बैठे थे।

DHSE Kerala Plus Two result 2019 : ऐसे करें चेक

-Kerala DHSE की आधिकारिक वेबसाइट keralaresults.nic.in या dhsekerala.gov.in पर लॉग इन करें

-होमपेज खुलने पर Kerala DHSE Plus Two Result 2019 लिंक पर क्लिक करें

-रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्म तिथि एंटर कर सबमिट करें

-स्क्रीन पर डिस्पले हो जाएगा रिजल्ट

-रिजल्ट को डाउनलोड कर उसका प्रिंट आउट ले लें