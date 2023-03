मैन पाइप लाइन का ज्वाइंट नहीं झेल पाया पानी का प्रेशर, घरों में भरा पानी

Submitted by:

-शहर से १५ किमी दूर जोरतला खुर्द की घटना।

-दमोह-पटेरा जल प्रदाय योजना में लगातार आ रही विसंगतियां, गांव में फूटी पाइप लाइनों और नलों से रोज बर्बाद हो रहा भारी मात्रा में पानी।

-कलक्टर द्वारा दी जा रही समझाइश के बाद भी जल निगम के अधिकारी नहीं दे रहे ध्यान।

Main pipeline joint could not withstand water pressure, water filled in houses