Sagar Murder - हंसिए से काट डाली भतीजी की गर्दन और बोला- मां-पिता जिन्न हैं, उनकी मुक्ति के लिए बलि दी

सागरPublished: Apr 15, 2024 06:01:01 pm Submitted by: deepak deewan

Niece was sacrificed in Khurai in Sagar-एमपी के सागर में जघन्य वारदात हुई। एक वहशी ने अपनी मासूम भतीजी को मार डाला।

सागर के बीना के पास खुरई में यह वारदात हुई

Niece was sacrificed in Khurai in Sagar- एमपी के सागर में जघन्य वारदात हुई। एक वहशी ने अपनी मासूम भतीजी को मार डाला। उसने भतीजी की गर्दन काटकर बलि चढ़ा दी। बाद में खुद ही पुलिस के पास जा पहुंचा और कहा कि मेरे मां—पिता की मुक्ति के लिए यह कत्ल किया। पुलिस ने कातिल को गिरफ़्तार कर लिया है और मामले की तहकीकात में जुट गई है।

खुरई में यह वारदात हुई सागर के बीना के पास खुरई में यह वारदात हुई। यहां के शिवाजी वार्ड में एक युवक ने अपनी भतीजी की गर्दन काट दी। सगी भतीजी की हत्या करने के बाद आरोपी युवक थाने पहुंच गया और पुलिस को घटनाक्रम बताया। सोमवार की दोपहर में खुरई थाने के पुलिसकर्मी आरोपी की बात सुनकर भौंचक्के रह गए। 25 साल के आरोपी भारत अहिरवार ने उन्हें बताया कि मैंने अपनी भतीजी तनु की हत्या कर दी है। 7 साल की तनु, आरोपी की सगी भतीजी थी। पुलिस ने उसे तुरंत गिरफ़्तार कर लिया। इसके साथ ही पुलिसकर्मी मौके पर भी पहुंचे। जिस हंसिया से आरोपी ने भतीजी की गर्दन काटी उसे भी जब्‍त कर लिया गया है। मां पिता की मुक्ति के लिए बलि दी

आरोपी भारत राजकोट में रहता है। वह एक दिन पहले ही घर आया था। उसने बाजार से हंसिया खरीदी और घर पर आकर भतीजी का गला काट दिया। भारत की मां और पिता की कुछ समय पहले मौत हो गई थी। आरोपी का कहना है कि मां और पिता जिन्न बनकर भटक रहे हैं। उनकी मुक्ति के लिए भतीजी की बलि दी।