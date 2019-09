सहारनपुर पहुंची केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा धारा 370 हटाना सरकार का साहसिक कदम

सहारनपुर। कपड़ा व महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति इरानी (Minister of women child development and textiles smriti irani) रविवार सुबह सहारनपुर पहुंची। नुमाईश कैंप के एक परिवार से मुलाकात करने के बाद वह सीधे पद्मश्री भारत भूषण से मिलने उनके आवास पहुंची। पिछले कई दिनाें से स्मृति ईरानी के सहारनपुर पहुंचने की तैयारियां चल रही थी। दाेपहर दाे बजे उन्हाेंने जनमंच सभागार में आयाेजित कार्यक्रम काे संबाेधित किया जहां मुख्य रूप से धारा 370 काे भाजपा सरकार की बड़ी कामयाबी बताया।

यह भी पढ़ें: key to success: मिलिए गिटारिस्ट गाैरव से जिन्हाेंने लिम्का बुक ऑफ रिकार्ड में दर्ज कराया अपने शहर का नाम, अब विश्व रिकार्ड की तैयारी

अपने पहले से तय कार्यक्रम के अनुसार स्मृति ईरानी कार में चलकर दिल्ली से सहारनपुर पहुंची। शहर से बाहर ही राकेश केमिकल चाैकी पर भाजपाईयाें ने उनका स्वागत किया। यहां मुख्य रूप से कैराना सांसद प्रदीप चाैधरी, देवबंद विधायक कुंवर ब्रिजेश सिंह व सहारनपुर नगर के पूर्व विधायक राजीव गुंबर शामिल रहे। यहां से वह सीधे नुमाईश कैंप पहुंची। जहां उन्हाेंने उद्यमी प्रवीण सडाना के परिवार से मुलाकात की। नुमाईश कैंप से वह बेरीबाग स्थित पद्म श्री भारत भूषण से मिलने उनके आवास पर पहुंची। यहां उन्हाेंने पद्मश्री और उनके साधकाें के साथ मुलाकात की। इस दाैरान उन्हाेंने सहारनपुर के रिमाउंट डिपाे एंड ट्रेनिंग स्कूल में हुई याेग वाली परेड की सराहना की और यह भी कहा कि वह काेशिश करेंगी कि इस परेड काे लाल किले पर हाेने वाली परेड में शामिल किया जाए।

यह भी पढ़ें: कभी AUDI-BMW से नीचे पैर नहीं रखता था ये शख्स, आज एक कफ ''चाय'' भी पुलिस ने मंगाकर पिलाई

यहां से वह अंबाला राेड स्थित रामतीर्थ केंद्र पहुंची यहां डॉक्टर केदारनाथ प्रभाकर से उन्हाेंने मुलाकात थी। यहां से वह सीधे आवास विकास में शहीद-ए-आजम भगत सिंह के परिवार से मिलने पहुंची। शहीद-ए-आजम भगत सिंह के भतीजे किरणीज सिंह सिंधु से मुलाकात करते हुए उन्हाेंने कहा कि, सरकार शहीदाें का सम्मान करती है और आपके साथ है।

यहां से करीब दाे बजे वह सर्किट हाउस के लिए रवाना हाे गई। सर्किट में वह जनमंच सभागार में आयाेजित कार्यक्रम में पहुंची जहां उन्हाेंने मुख्य रूप से सरकार का रिपाेर्ट कार्ड जनता के सामने रखते हुए कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने काे एतिहासिक कदम बताया।

यह भी पढ़ें: Person of the week: मिलिए प्राईमरी पाठशाला के प्रधानाध्यापक अखलाक अहमद से इन्हे मिला है Best teacher का अवार्ड

जनमंच सभागार में कार्यक्रम काे संबाेधित करने के बाद वह अंबाला राेड स्थित कॉमन फैसेलिटी सेंटर वुंड सीजनिंग प्लांट (Unveiling of stone and inauguration of up-graded wood seasoning treatmant plant) का उद्घाटन करने के लिए पहुंची। यहां उन्हाेंने सीजनिंग प्लांट का उद्धाटन करते हुए कहा कि सरकार काष्ठ कला उद्याेग से जुड़े कारीगरों और व्यापारियाें की बेहतरी के लिए लगातार प्रयासरत है।

UP News से जुड़ी Hindi News के अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें Uttar Pradesh Facebook पर Like करें, Follow करें Twitter पर ..