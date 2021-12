ओमिक्रोन वायरस को लेकर दहशत, विदेश से आए 29 लोगों के नमूने जांच को भेजें

ओमिक्रोन वायरस के आशंकित खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। सार्वजनिक स्थलों पर सेंपलिंग शुरू कर दी गई है।

Omicron threat in the state, sample for 12 people in Sikar too,Omicron threat in the state, sample for 12 people in Sikar too,,,Corona variant Omicron