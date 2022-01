Satna: सीएम के पोर्टल में 4 साल बाद भी नहीं सुलझ पा रही सतना जिले की समस्याएं

कुछ महीने में निपट सकने वाली समस्याओं का भी अधिकारी नहीं करा सके निराकरण

जिले में गजब की परंपरा, पत्राचार को निराकरण बता शिकायत बंद करने हो जाती अनुशंसा

खानापूर्ति का निराकरण दर्ज जबरिया शिकायत बंद करवाने में जुटे हैं अधिकारी

सतना. तारीख 9 जुलाई 2017 को कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की कक्षा 10वीं की एक छात्रा ने सीएम हेल्पलाइन में शिकायत करके बताया कि उसे नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कालरशिप जो परीक्षा वर्ष 2014-15 से मिलनी है वह नहीं मिली है। इस शिकायत को 4 साल से ज्यादा हो गए हैं। छात्रा अब स्कूल से निकल कर कॉलेज में आ चुकी है लेकिन अभी तक उसकी शिकायत का निराकरण नहीं हो सका है। इस तरह की तमाम शिकायतें सतना जिले की सीएम के पोर्टल में लंबित पड़ी हुई हैं और सीएम के प्रति अविश्वास बढ़ा रही हैं।

Satna: Problems not being resolved even after 4 years in CM Portal