sidhi ये कैसी शिक्षा: अंग्रेजी माध्यम की स्कूलों में हिंदी माध्यम से पढ़ाई

केवल नाम की अंग्रेजी माध्यम स्कूल, न शिक्षक और न ही पाठ्य पुस्तकों की व्यवस्था

-हिंदी माध्यम के शिक्षकों की पदस्थापना कर चलाई जा रही अंग्रेजी माध्यम की स्कूलें

-शासन द्वारा स्कूल तो खोल दिये गए लेकिन शिक्षकों की नहीं की गई व्यवस्था

-कागजी खानापूर्ति में चलाई जा रही स्कूलें

-जिले में संचालित हैं 09 अंग्रेजी माध्यम की स्कूलें

What kind of education is this: Hindi medium education in English medi