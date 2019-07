बजरी माफिया के हौसले बुलंद: कनपटी पर बंदूक तान कर छुड़ा ले गए जब्त बजरी की ट्रॉली

( Terror Of sand mafia In Rajasthan ) रविवार 4 बजे 20 से 25 लोग हाथों में लाठी, डंडे सहित धारदार हथियार व बंदूक लेकर आए और वन चौकी में घुस गए। आरोपी आते ही जब्त शुदा ट्रैक्टर ट्रॉली को स्टार्ट कर ले जाने लगे। चौकी प्रभारी ने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो एक जने ने कनपटी पर बंदूक तान दी। ( attacked by sand mafia )