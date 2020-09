स्पेस मॉडलिंग: पहली बार किसी ब्यूटी प्रोडक्ट्स का अंतरिक्ष में ऐड होगा शूट, होंगे इतने डॉलर खर्च

नासा (NASA) और एस्टी लॉडर (Este Lauder) स्किन केयर कंपनी इस महीने के अंत में एक नया कीर्तिमान बनाने जा रहे हैं। दरअसल पहली बार कोई स्किन केयर कंपनी अपने उत्पाद का कॉमर्शियल विज्ञापन (Commercial Ad) अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) पर फिल्माएगी। इसके लिए नासा के वैज्ञानिकों को एस्टी लॉडर स्किनकेयर सीरम की लगभग 10 बोतलें भेजी जाएंगी। इस मार्केटिंग डील में करीब 94 लाख रुपए (1.28 लाख डॉलर) का खर्च आएगा जिसमें शूट में भाग लेने वाली महिला अंतरिक्ष यात्रियों का 12.84 लाख रुपए (17,500 डॉलर) प्रति घंटे का पेशेवर शुल्क भी शामिल है। यह मिशन की संपूर्ण लागतों का सिर्फ एक हिस्सा है। इतना ही नहीं यह नासा की अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) पर अब तक की सबसे बड़ी व्यावसायिक गतिविधि (Marketing Activity) होगी जिसमें अंतरिक्ष यात्री आईएसएस के सूक्ष्मजीव पर्यावरण में सौंदर्य उत्पादों के लिए शूटिंग करेंगी। ये वीडियो एस्टी लॉडर की एडवांस्ड नाइट रिपेयर स्किन सीरम (Advanced Night Repair Skin Cerum) के लिए इस्तेमाल किया जाएगा।

लेकिन...नजर नहीं आएंगी एस्ट्रोनॉट्स

हालांकि, नासा के अंतरिक्ष यात्री विज्ञापनों में दिखाई नहीं देंगी क्योंकि यह नासा की नीतियों के खिलाफ है। सभी प्रोटोकॉल्स की पालना करते हुए क्रू एक 'नॉर्थरोप ग्रुम्मन सिग्नस स्पेसक्रॉफ्ट' में सवार होकर अंतरिक्ष स्टेशन में मौजूद कंपनी के उत्पादों के चित्र और वीडियो फुटेज लेंगे। इन सभी सौंदर्य उत्पादों को अन्य 3628 किग्रा (8 हजार पाउंड) कार्गो के साथ पैक कर आइएसएस भेजा जाएगा। नासा के एक प्रवक्ता ने बताया कि एस्टी लॉडर के साथ नासा की यह साझेदारी अंतरिक्ष परियोजनाओं पर निजी कंपनियों के साथ व्यापारिक योजनाओं को बढ़ावा देने और अंतरिक्ष यात्रियों को गहरे अंतरिक्ष में भेजने के लिए नासा की ओर से अपने बजट में विस्तार करने के प्रयासों का हिस्सा है। इसका मतलब है कि अंतरिक्ष स्टेशन का उपयोग अब मनोरंजन और मार्केटिंग उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है।

ये डील भी रहीं चर्चा में

इसके अलावा नासा ने एडिडास (adidas) कंपनी के साथ भी एक मार्केटिंग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं जिसमें अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आइएसएस) पर कपड़े और स्नीकर्स को ट्राय करते हुए दिखाया जाएगा। इसके अलावा अंतरिक्ष एजेंसी ने मई में पुष्टि की थी कि नासा हॉलीवुड अभिनेता टॉम क्रूज़ की मिशन इम्पॉसिबल (Hollywood Actor Tom Cruz to shoot his next flick in Space) फिल्म की शूटिंग भी प्रयोजित कर रही है। वहीं एक अन्य स्पेस डील में एक रियलिटी टीवी शो के विजेता को 2023 में स्टेशन पर भेजा जाएगा।