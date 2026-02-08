एमपी के सीधी में बीजेपी नेता की महिला के साथ बर्बरता, लाठी-लात-घूंसे बरसाए, बाल पकड़कर जमीन पर पटका

Sidhi- मध्यप्रदेश में एक बीजेपी नेता ने एक महिला के साथ बर्बरता की। उसने महिला को खूब मारा, उस पर ला​ठी बरसाई। महिला के बाल पकड़कर जमीन पर पटक दिया और लात घूंसे भी बरसाए। प्रदेश के सीधी जिले में यह वारदात हुई। बीजेपी नेता महिला को मारता रहा। इस दौरान कई लोग आसपास थे पर किसी ने महिला को बचाने की कोशिश नहीं की। घटना का किसी ने वीडियो बना लिया जोकि अब वायरल हो रहा है।