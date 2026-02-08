एमपी के सीधी में बीजेपी नेता की महिला के साथ बर्बरता, लाठी-लात-घूंसे बरसाए, बाल पकड़कर जमीन पर पटका

BJP leader Santosh Pathak beat a woman in Bahri
Sidhi- मध्यप्रदेश में एक बीजेपी नेता ने एक महिला के साथ बर्बरता की। उसने महिला को खूब मारा, उस पर लाठी बरसाई। महिला के बाल पकड़कर जमीन पर पटक दिया और लात घूंसे भी बरसाए। प्रदेश के सीधी जिले में यह वारदात हुई। बीजेपी नेता महिला को मारता रहा। इस दौरान कई लोग आसपास थे पर किसी ने महिला को बचाने की कोशिश नहीं की। घटना का किसी ने वीडियो बना लिया जोकि अब वायरल हो रहा है।
मध्यप्रदेश के सीधी जिले के एक गांव बहरी में महिला के साथ मारपीट की यह घटना हुई। वायरल वीडियो में बीजेपी नेता संतोष पाठक महिला के साथ बर्बरता से मारपीट करता नजर आ रहा है। महिला उसके कब्जे से छूटने से कोशिश करती रही लेकिन पाठक उसे कभी लाठी से मारता रहा तो कभी लात घूंसे बरसाता रहा।
सीधी जिले की सिहावल विधानसभा के बहरी में भाजपा नेता संतोष पाठक ने महिला की सरेआम पिटाई की। उसने महिला को लाठी से मारा और बाल पकड़कर जमीन पर पटक दिया। इसके बाद लातें मारी। महिला पर घूंसे भी चलाए। बीजेपी नेता संतोष पाठक द्वारा महिला को पीटने की घटना का वीडियो भी सामने आया है।
