8 फ़रवरी 2026,

रविवार

सीधी

एमपी के सीधी में बीजेपी नेता की महिला के साथ बर्बरता, लाठी-लात-घूंसे बरसाए, बाल पकड़कर जमीन पर पटका

Sidhi- सीधी के बहरी गांव में भाजपा नेता संतोष पाठक ने महिला पर लात घूंसे बरसाए, ला​ठी से भी मारा

सीधी

Feb 08, 2026

Sidhi- मध्यप्रदेश में एक बीजेपी नेता ने एक महिला के साथ बर्बरता की। उसने महिला को खूब मारा, उस पर ला​ठी बरसाई। महिला के बाल पकड़कर जमीन पर पटक दिया और लात घूंसे भी बरसाए। प्रदेश के सीधी जिले में यह वारदात हुई। बीजेपी नेता महिला को मारता रहा। इस दौरान कई लोग आसपास थे पर किसी ने महिला को बचाने की कोशिश नहीं की। घटना का किसी ने वीडियो बना लिया जोकि अब वायरल हो रहा है।

मध्यप्रदेश के सीधी जिले के एक गांव बहरी में महिला के साथ मारपीट की यह घटना हुई। वायरल वीडियो में बीजेपी नेता संतोष पाठक महिला के साथ बर्बरता से मारपीट करता नजर आ रहा है। महिला उसके कब्जे से छूटने से कोशिश करती रही लेकिन पाठक उसे कभी लाठी से मारता रहा तो कभी लात घूंसे बरसाता रहा।

सिहावल विधानसभा के बहरी में भाजपा नेता संतोष पाठक ने महिला की सरेआम पिटाई की

सीधी जिले की सिहावल विधानसभा के बहरी में भाजपा नेता संतोष पाठक ने महिला की सरेआम पिटाई की। उसने महिला को लाठी से मारा और बाल पकड़कर जमीन पर पटक दिया। इसके बाद लातें मारी। महिला पर घूंसे भी चलाए। बीजेपी नेता संतोष पाठक द्वारा महिला को पीटने की घटना का वीडियो भी सामने आया है।

Updated on:

08 Feb 2026 03:34 pm

Published on:

08 Feb 2026 03:11 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Sidhi / एमपी के सीधी में बीजेपी नेता की महिला के साथ बर्बरता, लाठी-लात-घूंसे बरसाए, बाल पकड़कर जमीन पर पटका

सीधी

सीधी
