दादा ने ब्रिटिश हुकूमत को दिया था 35 हजार का कर्ज, अब सूद समेत मांगेगा पोता…परिवार ‘ब्रिटिश क्राउन’ को भेजेगा लीगल नोटिस

बात प्रथम विश्वयुद्ध के दौर की है। वर्ष 1917 में, जब भोपाल की नवाब सुल्तान जहां बेगम के बाद सीहोर के सेठ जुम्मा लाल रूठिया अमीरों की फेहरिस्त में दूसरे नंबर पर आते थे, तब उन्होंने ब्रिटिश सरकार को 35 हजार रुपए का कर्ज दिया था। राशि भोपाल रियासत में अंग्रेजों के प्रशासनिक मैनेजमेंट को व्यवस्थित करने के लिए ली गई थी। जुम्मा लाल के पोते विवेक रूठिया के अनुसार तब के वे 35 हजार रुपए अब एक करोड़ रुपए से भी ज्यादा की कीमत रखते हैं।