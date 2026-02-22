22 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सिहोरा

दादा ने ब्रिटिश हुकूमत को दिया था 35 हजार का कर्ज, अब सूद समेत मांगेगा पोता…परिवार ‘ब्रिटिश क्राउन’ को भेजेगा लीगल नोटिस

कभी डूबती हुई ब्रिटिश हुकूमत को सहारा देने के लिए मप्र के सेठ ने खोली थी अपनी तिजोरी… उनके वंशज उसी उदारता का हिसाब इंग्लैंड के ‘ब्रिटिश क्राउन’ से मांगने की तैयारी कर चुके हैं।

2 min read
Google source verification

सिहोरा

image

Saurabh Mall

Feb 22, 2026

British Crown loan dispute

ब्रिटिश सरकार पर मप्र के सेठ का उधार। एक प्रतीकात्मक AI जनरेटेड फोटो। (सोर्स: चैट GPT)

ब्रिटिश सरकार पर मप्र के सेठ का उधार: ब्रिटिश शासन के सबसे मुश्किल दौर में मध्य प्रदेश के एक सेठ ने अपनी तिजोरी खोलकर उस समय की ‘ब्रिटिश क्राउन’ (British Crown) को 35,000 रुपये का कर्ज दिया था… जी हां एक ऐसी रकम, जो उस दौर में छोटी नहीं होती थी। अब, लगभग एक सदी बाद, उसी उदार सेठ का पोता उसी कर्ज का ब्याज समेत पूरा हिसाब मांगने की तैयारी में है। परिवार जल्द ही ब्रिटिश क्राउन को कानूनी नोटिस भेजने जा रहा है।

अजब मामला: कहानी रईस सेठ जुम्मा लाल रूठिया की

जी हां, इतिहास के पन्नों से निकलकर एक अजब मामला सामने आया है। कहानी है मध्यप्रदेश के सीहोर के उस दौर के रईस सेठ जुम्मा लाल रूठिया की। उन्होंने कभी डूबती हुई ब्रिटिश हुकूमत को सहारा देने के लिए अपनी तिजोरी खोली थी। उनके वंशज उसी उदारता का हिसाब इंग्लैंड के ‘ब्रिटिश क्राउन’ से मांगने की तैयारी कर चुके हैं।

बात प्रथम विश्वयुद्ध के दौर की है। वर्ष 1917 में, जब भोपाल की नवाब सुल्तान जहां बेगम के बाद सीहोर के सेठ जुम्मा लाल रूठिया अमीरों की फेहरिस्त में दूसरे नंबर पर आते थे, तब उन्होंने ब्रिटिश सरकार को 35 हजार रुपए का कर्ज दिया था। राशि भोपाल रियासत में अंग्रेजों के प्रशासनिक मैनेजमेंट को व्यवस्थित करने के लिए ली गई थी। जुम्मा लाल के पोते विवेक रूठिया के अनुसार तब के वे 35 हजार रुपए अब एक करोड़ रुपए से भी ज्यादा की कीमत रखते हैं।

वसीयत से खुला राज

विवेक के अनुसार उनके दादा का निधन 1937 में हुआ था। उनके पिता सेठ मानकचंद्र को वसीयत में ब्रिटिश हुकूमत के साथ हुई लिखा-पढ़ी के पुख्ता दस्तावेज मिले। अब अंतरराष्ट्रीय कानून का हवाला देते हुए विवेक लीगल नोटिस भेज रहे हैं। तर्क है कि एक संप्रभु राष्ट्र सिद्धांतत: अपने पुराने कर्ज चुकाने के लिए कानूनी रूप से बाध्य है, भले ही सत्ता बदल गई हो।

ये भी पढ़ें

‘दौरे आ रहे थे…ब्लड प्रेशर हाई था’, सलमान के पिता सलीम खान की हेल्थ अपडेट आई सामने, मिलने पहुंचे शाहरुख खान
बॉलीवुड
Salim Khan health updat Shahrukh Khan reached the hospital

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

22 Feb 2026 12:46 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Sihora / दादा ने ब्रिटिश हुकूमत को दिया था 35 हजार का कर्ज, अब सूद समेत मांगेगा पोता…परिवार ‘ब्रिटिश क्राउन’ को भेजेगा लीगल नोटिस

बड़ी खबरें

View All

सिहोरा

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी में बारिश-ओलावृष्टि ने मचाई तबाही, किसानों की फसल बर्बाद

Heavy rain and hailstorm wreaked havoc in MP
सिहोरा

कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़, किसान उसकी आत्मा है: चौहान

shivraj singh chauhan
पत्रिका विशेष

पर्यावरण की पाठशाला बना ये परिवार

environment
सिहोरा

कुएं में गिरी लोमड़ी, रेस्क्यू कर बचाया

lomdi.jpg
सिहोरा

रादुविवि नहीं कर रहा मूल्यांकन पारिश्रमिक भुगतान

vcgyapn.jpg
सिहोरा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.