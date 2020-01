जबरदस्त भिड़ंत में चाचा-भतीजे सहित चार की मौत, केबिन में फंसे शवों को निकालने में लगा 1 घंटा

नेशनल हाइवे- 58 पर सालासर की ओर जाने वाले रास्ते पर खुड़ी गांव के पास बुधवार सुबह आठ बजे कोहरे के कारण दो ट्रकों ( Two Truck Collision ) की आमने-सामने भिडंत हो गई। कोहरा अधिक होने के कारण कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। हादसे में दोनों ट्रकों के ड्राइवर व खलासी की मौके पर ही मौत ( Four Killed in Road Accident ) हो गई।