मुकदमे में युवती का नाम हटाने के बदले ASI ने मांगी 5000 की रिश्वत, ACB ने रंगे हाथ दबोचा

ACB Trap ASI For Bribe oF Five Thousand : एसीबी की जयपुर मुख्यालय की स्पेशल यूनिट ने बुधवार को सीकर के पाटन पुलिस थाने के एएसआई अशोक रैगर को 3500 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है।