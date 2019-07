मदनलाल सैनी की सादगी का हर कोई था कायल, PM मोदी ने भी कही थी ये बात

सीकर।

BJP chief Madan Lal Saini Passed Away : भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष मदनलाल सैनी का (75) ने सोमवार को दिल्ली में अंतिम सांस ली। ईमानदारी और स्पष्टवादिता के लिए पूरी भाजपा में जाने माने वाले मदनलाल सैनी पिछले कई दिनों से बीमार थे। जानिए इनसे जुड़ी कुछ खास बातें...

सादगी का रहा हर कोई कायल

सैनी संगठन के जमीन से जुड़े कार्यकर्ता रहे हैं। सादगी पर हर कोई चर्चा करता रहा है। सैनी जयपुर से सीकर आते समय अधिकतर राजस्थान रोडवेज में सफर करते हैं। कई बाद कार्यकर्ताओं के आग्रह पर भी अपने निजी वाहन की बजाय सैनी बस में ही सफर पसंद करते रहे हैं।

The passing away of Shri Madanlal Saini Ji is a major loss for the BJP family. He contributed to strengthening the Party in Rajasthan. He was widely respected for his congenial nature and community service efforts. My thoughts are with his family and supporters. Om Shanti.