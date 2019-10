दिवाली की छुट्टी पर डेढ़ माह की बेटी से मिलकर लौट रहे पिता की सड़क हादसे मौत

सीकर/लोसल.

One Died in Road Accident : सीकर जिले लोसल कस्बे के मुख्य बाजार में रविवार दोपहर को पिकअप की टक्कर से युवक की मौत हो गई। पुलिस ने पिकअप का पीछा कर चालक को गिरफ्तार कर लिया। युवक अपने ससुराल से लौट रहा था। बीच रास्ते में ही दर्दनाक हादसे में मौत ( Road Accident in Sikar ) हो गई। जानकारी के अनुसार जाना निवासी जितेन्द्र पुत्र डालूराम मेघवाल भतीजे के साथ अपनी डेढ़ महीने की बेटी से मिलने और बेटे को पत्नी के पास छोडऩे ससुराल गया था। उसकी पत्नी डेढ़ महीने की बेटी के साथ पीहर रह रही थी। दिपावली ( Diwali ) की छुट्टी होने पर जितेन्द्र अपने बेटे को भी पत्नी के पास छोडऩे गया था। लौटते समय वह किसी काम से बाजार में पैदल चला गया। इसी दौरान बंध्या चौक के पास एक पिकअप गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी। जिसमें युवक गाड़ी के नीचे दब गया। पिकअप चालक घबराकर गाड़ी को तेज गति से भगा ले गया। जिस कारण उसकी सिर से गाड़ी के पीछे का टायर निकल गया और मौके पर उसकी मौत ( Father Died In Road Accident ) हो गई। सूचना पर एंबुलेंस मौके पर पहुंची। शव को मोर्चरी में रखवाया गया।

पुलिस को देख भागा

गुमानपुरा में किसी मामले में गई हुई लोसल पुलिस को देख पिकअप चालक ने गाड़ी को कच्चे रास्ते से खानड़ी दाउदसर जाने वाले मार्ग पर ले गया। पिकअप का पीछा कर दीनदारपुरा मौलासर थाना निवासी चालक छोटू पुत्र मानाराम को गिरफ्तार कर लिया।

