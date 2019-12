होटल के कमरे में दो बच्चों के पिता ने दी जान, ससुराल वालों के नाम छोड़ा सुसाइड नोट

Father of Two Children Committed to Suicide : शहर के कल्याण सर्किल के पास स्थित सीकर होटल के कमरे ( Youth Dead Body Found in Hotel ) में रविवार शाम युवक का शव फंदे से लटका हुआ मिला है। शव को पोस्टमार्टम के लिए कल्याण अस्पताल के मुर्दाघर में रखवाया गया है।