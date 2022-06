महिला के सिर पर नींबू काटा तो कभी खून निकाला, दो आईफोन, मोबाइल व स्कूटी सहित तांत्रिक ने लगा दी 18.45 लाख की चपत

राजस्थान के सीकर शहर में महिला का उपचार करने के नाम पर एक तांत्रिक ने उसके परिजनों को लाखों का चूना लगा दिया।

FRAUD. Tantric cheated Rs 18.45 lakh in the name of treatment in Sikar. सीकर. राजस्थान के सीकर शहर में महिला का उपचार करने के नाम पर एक तांत्रिक ने उसके पति को लाखों का चूना लगा दिया। तांत्रिक महिला के सिर पर नींबू काटता तो कभी शरीर से खून निकालकर दिखाता। आरोप है कि झांसे में लेकर उसने महिला के पति से एप्पल के दो आईफोन व एक स्कूटी सहित 18.45 लाख रुपए की चपत लगा दी। ठगी का अहसास होने पर जब उससे वापस रुपए मांगे तो आरोपी ने आत्महत्या कर पूरे परिवार को फंसाने की धमकी भी दी। मामले में महिला की सास ने कोतवाली थाने में आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाकर कार्रवाई की मांग की है।