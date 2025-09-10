राजस्थान: मां-बेटी की जोड़ी का कमाल, तीरंदाजी में जीता गोल्ड मेडल

रींगस (सीकर)। राजस्थान सीनियर आर्चरी चैंपियनशिप 2025 में रींगस जिले की मां-बेटी की जोड़ी ने शानदार प्रदर्शन कर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। नीमराना में 5 से 7 सितम्बर तक हुई प्रतियोगिता में सुप्यार बाजिया पत्नी दीपचंद बाजिया उनकी बेटी शिवानी ने अलग-अलग वर्गों में स्वर्ण पदक जीतकर जिले का नाम रोशन किया।
गौरतलब है की सुप्यार वर्ष 2017 से तीरंदाजी में सक्रिय हैं और राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अब तक कई उपलब्धियां अर्जित कर चुकी हैं। वर्ष 2018 में चेन्नई में हुई प्रतियोगिता में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता, वहीं 2019 में चीन में हुई इंटरनेशनल पुलिस आर्चरी चैंपियनशिप में गोल्ड, सिल्वर और कांस्य तीनों पदक हासिल कर देश का गौरव बढ़ाया।
बेटी शिवानी दो वर्षों से आर्चरी की तैयारी कर रही हैं। जूनियर व सब-जूनियर वर्ग में कई स्वर्ण पदक जीतने के बाद उन्होंने पहली बार सीनियर आर्चरी चैंपियनशिप में हिस्सा लिया और अपने पहले ही सीनियर मुकाबले में गोल्ड मेडल अपने नाम कर शानदार जीत हासिल कि खेल प्रेमियों ने मां-बेटी की इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर गर्व जताते हुए कहा कि दोनों ने सीकर ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान को गौरवान्वित किया है।