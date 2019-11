मौसम विभाग का अलर्ट, अगले 24 घंटों में इन जिलों में बारिश के साथ ओलावृष्टि की संभावना

Rajasthan Weather Forecast : शेखावाटी में बारिश और ओलावृष्टि ( Heavy Rain Hail in Shekhawati ) के बाद मौसम का मिजाज ( Weather Change in Rajasthan ) पूरी तरह बदल गया। इधर मौसम विभाग ( Weather Department ) ने अगले 24 घंटे तक शेखावाटी में मौसम ( IMD Alert in Rajasthan ) के बिगडऩे की आशंका जताई है।

सीकर.

Rajasthan Weather Forecast : शेखावाटी में बारिश और ओलावृष्टि ( heavy rain Hail in Shekhawati ) के बाद मौसम का मिजाज ( Weather change in Rajasthan ) पूरी तरह बदल गया। इधर मौसम विभाग ( Weather Department ) ने अगले 24 घंटे तक शेखावाटी में मौसम ( IMD alert in Rajasthan ) के बिगडऩे की आशंका जताई है। सुबह अंचल घने कोहरे ( fog in Shekhawati ) के आगोश में लिपटा नजर आया। सुबह आठ बजे कोहरे के कारण दृश्यता महज 25 मीटर तक ही रही। इस दौरान चलने वाली नम हवाओं के कारण ठिठुरन ( Cold Increase After Rain ) का अहसास हुआ। कोहरे के कारण राजमार्गों पर वाहनों की रफ्तार थम गई। हवा में नमी की मात्रा 87 फीसदी तक पहुंच गई। दोपहर 11 बजे तक सूरज बादलों में छिपा रहा। बारिश के बाद बादलों के कारण न्यूनतम तापमान में 1.6 डिग्री की गिरावट आई। फतेहपुर में न्यूनतम तापमान 13.2 डिग्री किया गया।

मौसम विभाग का अलर्ट ( IMD Heavy Rain Alert in Rajasthan )

मौसम विभाग ने अजमेर, अलवर, भीलवाड़ा, जयपुर, झुंझुनूं, सीकर, पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर, चूरू हनुमानगढ़, जोधपुर, नागौर और श्रीगंगानगर में बारिश के साथ ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की है।



फसलों का बदला नूर

नमी बढऩे से रबी की प्रमुख फसल गेहूं की बुवाई के लिए अनुकूल समय मिल गया है। नमी बढऩे और ओस गिरने से इस समय रबी की अगेती फसलें बढ़वार और हाल में बोई गई फसलें अंकुरण की अवस्था में है। रात में ठंड होने से भूमि में पर्याप्त नमी रहेगी। नम वातावरण होने से खेतों में नमी ज्यादा होगी। इससे गेहूं व जौ की बुवाई का आंकड़ा बढ़ जाएगा।

