तेज बारिश के साथ जमकर बरसे ओले, आज और कल इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

Rajasthan weather Forecast : उत्तर भारत में बर्फबारी और सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ ( Western Disturbance ) के कारण शेखावाटी में मौसम ( Weather Change in Shekhawati ) का मिजाज पूरी तरह बदल गया है। पिछले 24 घंटों में मौसम बदलने के कारण बादलों की तेज गडगड़ाहट के साथ जमकर बारिश ( rain in Rajasthan ) हुई। सीकर ( Rain in Sikar ) में अलसुबह तीन मिमी बारिश हुई। बारिश के कारण सर्दी ( Cold Increase ) का जोर बढ़ गया। कई जगह ओले गिरे ( hail in Rajasthan )। सुबह हवा में गलन 92 फीसदी तक पहुंच गई। उत्तरी हवाओं के कारण ठिठुरन रही। बादलों की लुकाछिपी के बीच सर्द हवाएं चली। इससे दिन में सर्दी बनी रही। एक बार फिर लोग स्वेटर और जैकेट में नजर आए। दिन में बादलों के कारण तापमान में मामूली बढ़ोतरी हुई। शाम होते ही मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया। कौंधती बिजलियों के बीच जमकर बारिश हुई। कई जगह ओलावृष्टि हुई। सीकर शहर में करीब 25 मिनट तक तेज बारिश हुई। बारिश के कारण तेज गति से सडक़ों पर पानी बहने लगा और सर्दी बढ़ गई। फतेहपुर में न्यूनतम तापमान 14.8 डिग्री और अधिकतम तापमान 25.2 डिग्री दर्ज किया गया।

सुरेरा कस्बे में पांच मिनट तक ओले गिरे

सुरेरा. कस्बे में शाम हुई अचानक तेज बारिश शुरू के साथ पांच मिनट तक चने के आकार के ओले भी गिरे। बीस मिनट तक बरसात हुई। आस पास गाँवों मण्डा, भारीजा, श्यामगढ़,राजलिया, बेनिया का बॉस, डाँसरोली सहित अनेक गाँवो में बरसात हुई है।

आज और कल इन जिलों में बारिश का अलर्ट ( IMD Alert For rain in rajasthan )

मौसम विभाग ( Weather Department ) के अनुसार प्रदेश के कई इलाकों में तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि ( Rain And Hail Alert ) की संभावना है। इसको लेकर सीकर, झुंझुनूं, अजमेर, अलवर, जयपुर, बीकानेर, चूरू, नागौर, हनुमानगढ़, जोधपुर और गंगानगर में अगले 24 घंटे में मेघ गर्जन और आकाशीय बिजली के साथ तेज बारिश हो सकती है।