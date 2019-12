VIDEO: राजस्थान में यहां तेज बारिश के साथ गिरे नींबू के आकार के ओले, सर्दी का सितम बढ़ा

Rajasthan Weather Change : मौसम विभाग के अलर्ट के बाद शेखावाटी में गुरुवार को मौसम का मिजाज बदल गया। सीकर व झुंझुनूं जिले ( Rain And hail in Rajasthan ) में तेज बारिश के साथ नींबू के आकार के ओले गिरे। जानकारी के अनुसार झुंझुनूं जिले के अलसीसर सहित आसपास के इलाकों में तेज बारिश के साथ चने के आकार ओले गिरे ( Rain And hail in Jhunjhunu ) । सीकर जिले में लोसल सहित आसपास के कई स्थानों पर तेज बारिश के साथ नींबू के आकार के ओले गिरे ( Rain And hail in Sikar )।