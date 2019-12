पलटा मौसम: बूंदाबांदी और शीतलहर ने बढ़ाई ठंड, इन जिलों में बारिश के साथ ओलावृष्टि की चेतावनी

Rajasthan Weather Change : हिमालय क्षेत्र में भारी बर्फबारी ( Snowfall ) के चलते शेखावाटी में मौसम का मिजाज ( Weather Change in Shekhawati ) पूरी तरह बदल गया। सुबह की शुरूआत घने कोहरे ( Fog in Shekhawati ) के साथ हुई। हल्की बूंदाबांदी ( Cold Increase After Rain ) के बाद शीतलहर से सर्दी ( Winter in Rajasthan ) का असर तेज हो गया।