मिट्टी बनी कैंसर का एक बड़ा कारण ! रिसर्च में हुआ चौंकाने वाला खुलासा, पढ़ें पूरी खबर

कीटनाशक और उर्वरकों ( Pesticides and Fertilizers ) के अंधाधुंध इस्तेमाल से शेखावाटी भी कैंसर ( Cancer Patients In Shekhawati ) की जद में आ गई है। कीटनाशक वाले खाद्यान्न के अलावा भूमिगत पानी में नाइट्रेट और क्लोराइड ( Nitrate and chloride ) की मात्रा तय मानकों से ज्यादा होने से कैंसर के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं।