शिक्षक ने लाठी से पीटा तो आत्महत्या के लिए 16 किलोमीटर दूर निकल गया छात्र

(The student attempted suicide after being beaten by the teacher) राजस्थान के सीकर जिले के धोद कस्बे के नजदीकी दुगोली गांव में एक निजी स्कूल में प्रार्थना सभा के दौरान सरकारी स्कूल के एक शिक्षक द्वारा छात्र को पीटने का मामला सामने आया है।