45 मिनट में 5 लाख के गहने-नकदी पर हाथ साफ कर गए चोर, मालिक के आते ही छत से कूदे

सीकर.

Thief in House : घर के ताला लगाकर परिवार महज आधा किलोमीटर दूर बस स्टैंड के पास ही गया था। महज पौन घंटे में वापस घर आए तो चोर घर में ही घुसे हुए थे। किवाड़ खोल कर अंदर गए तो सीढिय़ों के दरवाजे के अंदर से कुंदी लगाकर चोर छत के रास्ते से भाग गए। चोरों ने महज पौन घंटे में ही दो कमरों के कुंदे तोडकऱ करीब पांच लाख के जेवरात ( Stolen Five Lakh of Jewelry ) और तीस हजार रुपए नकद ले गए। वारदात की सूचना पर पहुंची उद्योग नगर थाना पुलिस ने मौका मुआयना किया। आसपास के कैमरों के सीसीटीवी फुटेज देखे, लेकिन चोरों का कोई ठोस सुराग हाथ नहीं लगा है। एसआई बृजेश सिंह तंवर ने बताया कि वारदात शहर के बलराम नगर में शिक्षक सोहनलाल रोहेला के मकान में हुई।

crime in Sikar : शिक्षक सोहनलाल सुबह ड्यूटी पर स्कूल चले गए थे। घर पर उनकी पत्नी व बेटा ही थे। वे सुबह पौने दस बजे घर के ताला लगाकर बस डिपो की तरफ गए थे। साढ़े दस बजे उनका बेटा घर पहुंचा तो मुख्य गेट का ताला टूटा हुआ था। शिक्षक सोहनलाल ने बताया कि उस दौरान चोर घर में ही थे। लेकिन किवाड़ की आहट सुनकर वे सीढिय़ों से छत पर पहुंचे। इस दौरान सीढिय़ों का गेट अंदर से बंद कर दिया। चोर बाद में पड़ौसी की टेरिस से कूदकर भाग गए। चोर उनके घर से सोने की सात अंगूठी, मंगलसूत्र, दो चैन, चूडिय़ां व तीस हजार रुपए नकद ले गए।



फुटेज में संदिग्ध बाइक

आसपास की गलियों में लगे सीसीटीवी फुटेज में संदिग्ध बाइक तो दिखाई दे रही है, चोरों का चेहरा नहीं। जिस घर में वारदात हुई वह घनी आबादी क्षेत्र में हैं। जाहिर है कि चोरों को घर व रास्तों की पूरी जानकारी थी। छत के रास्ते जाना मतलब वह सब जानते थे।