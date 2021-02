कहां-कहां नहीं राजनीति! पशु प्रजनन केन्द्रों में भी हावी

Where there is no politics! Animal breeding centers also dominate

कुम्हेर, नागौर व रामसर में ना पशुधन ना कर्मचारी, फिर भी सरकार इन्हें चला रही है, जबकि सर्व संसाधनयुक्त फतेहपुर में एशिया के सबसे बड़ा भेड़ प्रजनन केन्द्र बंद करने को आतुर सरकार