रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर, अब 1 अगस्त से इस रेलवे स्टेशन पर मिलेगा फ्री हाई स्पीड इंटरनेट

सीकर।

free wifi Internet at sikar railway Station : शेखावाटी के लोगों के लिए अच्छी खबर है। अब अन्य रेलवे स्टेशनों की तर्ज पर सीकर रेलवे स्टेशन ( sikar railway station ) भी वाई-फाई ( Wifi ) सुविधा से लैस होगा। यानी कि अब सीकर रेलवे स्टेशन पर भी यात्री फ्री वाई-फाई से हाई स्पीड इंटरनेट ( High Speed Internet ) का लाभ ले सकेंगे। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक इस सुविधा का लाभ 1 अगस्त से मिलना शुरू हो जाएगा। हालांकि यात्री आधे घंटे तक ही फ्री वाई-फाई सुविधा का लाभ ले सकेंगे। जानकारी के अनुसार बड़े स्टेशन पर दो वाई-फाई लगाए गए है। वहीं छोटे स्टेशनों पर स्टेशन मास्टर कक्ष के बाहर वाई-फाई के बॉक्स लगाए गए है। इन वाई-फाई की रेंज करीब 100 से 500 मीटर तक होगी।

ऐसे यूज करेंगे यात्री ( How to Use Free Internet at Railway Station )

रेलवे स्टेशन पर 1 अगस्त से फ्री वाई-फाई की सुविधा शुरू हो जाएगी। इसके बाद यात्री फ्री इंटरनेट का लाभ ले सकेंगे। वाई-फाई से कनेक्ट करने के लिए यात्रियों को मोबाइल नंबर देने होंगे। इसके बाद ही यात्री इंटरनेट का लाभ ले पाएंगे। सबसे पहले यात्रियों को अपने मोबाइल के वाई फाई ऑप्शन में जाकर रेलवे के वाई-फाई से कनेक्ट करना होगा। इसके बाद ब्राउज़र में रेलवे का पेज खुलेगा जिसमें यात्रियों को अपने मोबाइल नंबर देने होंगे। इसके बाद SMS द्वारा एक OTP नंबर आएगा। जिसे उस ब्राउज़र में ओटीपी वाले ऑप्शन में डालना होगा। इसके बाद वाई-फाई एक्टिवेट हो जाएगा।