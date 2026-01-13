Arandi Ki Kheti: सिरोही में अरण्डी की बम्पर पैदावार, लेकिन मालामाल हो रहा गुजरात, जानिए कैसे

जिले में अरण्डी की अच्छी-खासी पैदावार होती है, लेकिन विडंबना यह है कि यहां स्थानीय स्तर पर इस फसल को बेचने तक की सुविधा नहीं है और न ही कोई प्रोसेसिंग यूनिट है। किसानों को फसल बेचने गुजरात जाना पड़ता है। ऐसे में यहां उत्पादित इस फसल से गुजरात को लाभ हो रहा है, जबकि किसानों को भी दोहरा नुकसान उठाना पड़ रहा है। अगर यहां कृषि मंडी खुले और प्रोसेसिंग यूनिट लगे तो किसानों की आय बढ़ेगी और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, जिससे जिला कृषि क्षेत्र में भी विकास की उड़ान भरेगा।