Bloodbath in Social Media companies Stocks Facebook: एक दिन में उड़ गए फेसबुक के 200 अरब डॉलर, 20 प्रतिशत गिरे शेयर

डिजिटल और सोशल मीडिया कंपनी के स्टॉक्स में भारी हलचल दिख रही है। फेसबुक के शेयर एक दिन में 20 प्रतिशत गिरे हैं। यूजर्स गिरने से कंपनी ने कमाई घटने का अनुमान जारी किया है।

इसके बाद फेसबुक के शेयर में एक दिन में 200 अरब़ डॉलर की गिरावट दर्ज की गई है। पहला मौका है जब एक तिमाही में फेसबुक के यूजर्स घटे हैं। फेसबुक के दैनिक यूजर्स 1.930 बिलियन से घटकर 1.929 बिलियन रह गए हैं...कंपनी का दावा है कि ऐपल के ऑपरेटिंग सिस्टम में बदलाव से भी ऐसा हुआ है...





Updated: February 03, 2022 10:13:00 am

जयपुर। फेसबुक के स्वामित्व वाली कंपनी मेटा प्लेटफॉर्म्स इंक के शेयरों में 2 फरवरी को 20 प्रतिशत से अधिक की गिरावट आई। इसका कारण फेसबुक के यूजर्स की संख्या में पहली बार कमी आना बताया जा रहा है। पहली बार फेसबुक के वैश्विक दैनिक सक्रिय उपयोगकर्ता पिछली तिमाही के 1.930 बिलियन से घटकर 1.929 बिलियन हो गए। सोशल मीडिया कंपनी ने कहा है कि ऐप्पल की गोपनीयता नीति में बदलाव और टिकटॉक जैसे प्रतिद्वंद्वियों के उपयोगकर्ताओं में वृद्धि के कारण उसके उपयोगकर्ताओं की संख्या में कमी आई है। इसके बाद कंपनी ने अपेक्षाकृत कमजोर राजस्व पूर्वानुमान जारी किया। जिसके बाद कंपनी के शेयरों में एक दिन में ही 20 प्रतिशत की भारी कमी आ गई ।

Facebook lost 200 billion dollars in one day, 20 percent share value evaporated