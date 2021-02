भीलवाड़ा नगर परिषद में भाजपा का बोर्ड

भीलवाड़ा जिले में पांच नगरीय निकाय चुनाव में भाजपा का कमल खिला है। एक स्थान पर कांग्रेस के हाथ को मजबूती मिली है। जबकि एक अन्य नगर पालिका में भाजपा के समर्थन के सहारे निर्दलीय बोर्ड अध्यक्ष बना है। भीलवाड़ा नगर परिषद में भाजपा ने लगातार चौथी बार बोर्ड बनाया है। इस बार भाजपा के पूर्व जिला महामंत्री राकेश पाठक सभापति बने है। Lotus feeding on five out of seven in Bhilwara