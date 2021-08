पीटी उषा के गुरु ओपी नंबियार का निधन, 2021 में पद्मश्री से हुए थे सम्मानित

नई दिल्ली। भारत की लेजेंड धाविका पीटी उषा के कोच ओ.एम. नांबियार का गुरुवार को निधन हो गया। वह 89 वर्ष के थे। केरल के कोझिकोड जिले के रहने वाले नांबियार ने एयर फोर्स के साथ करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने उषा को काफी युवा अवस्था से ट्रेनिंग देनी शुरू की और उनके सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन पर पहुंचने में अहम भूमिका निभाई।

उषा ने अपने कोच के साथ फोटो का कोलाज पोस्ट कर ट्वीट किया, मेरे कोच, मेरे गुरु और मेरा मार्गदर्शन करने वाले का जाना मेरे जीवन को वो खालीपन छोड़ गया, जिसे कभी भरा नहीं जा सकता। मेरे जीवन में उनका क्या योगदान रहा है, इसे शब्दों से बयां नहीं किया जा सकता। आपको बहुत मिस करूंगी नांबियार सर।

The passing of my guru, my coach, my guiding light is going to leave a void that can never be filled. Words cannot express his contribution to my life. Anguished by the grief. Will miss you OM Nambiar sir. RIP 🙏🏽 pic.twitter.com/01ia2KRWHO