हॉकी जगत में शोक की लहर, ओलंपिक स्वर्ण विजेता रविंदर पाल सिंह का कोरोना से निधन

देश में कोरोना की दूसरी लहर ने कहर बरपा रखा है। कोरोना की वजह से कई दिग्गज काल का ग्रास बन गए हैं। भारतीय हॉकी टीम के पूर्व सदस्य और मॉस्को ओलंपिक 1980 के स्वर्ण पदक विजेता रविंदर पाल सिंह का भी कोरोना की वजह से निधन हो गया। रविंदर पाल ने शनिवार की सुबह लखनऊ में अंतिम सांस ली। 60 साल के रविंदर को कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद 24 अप्रेल को विवेकानंद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बता दें कि रविंदर ने शादी नहीं की थी।

शुक्रवार को अचानक बिगड़ी तबीयत

रिपोर्ट के अनुसार, रविंदर पाल सिंह कोरोना संक्रमण से उबर चुके थे। उनका कोविड टेस्ट भी नेगेटिव आ गया था और वे कोरोना वार्ड से भी बाहर आ चके थे, लेकिन शुक्रवार को अचानक उनकी हालत बिगड़ी और उन्हें वेंटिलेटर पर रखना पड़ा। शनिवार सुबह उनका निधन हो गया। लॉस एंजिलिस ओलिंपिक 1984 खेल चुके रविंदर पाल सिंह 1979 जूनियर विश्व कप भी खेले थे। हॉकी छोड़ने के बाद उन्होंने स्टेट बैंक से स्वैच्छिक सेवानिवृति ले ली थी।

I'm deeply saddened to learn that Shri Ravinder Pal Singh ji has lost the battle to Covid19. With his passing away India loses a golden member of the hockey team that won Gold in the 1980 Moscow Olympics. His contribution to Indian sports will always be remembered. Om Shanti🙏 pic.twitter.com/rCE1pcaIgx