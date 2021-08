नई दिल्ली। PKL Auction 2021: हरियाणा के सोनीपत से ताल्लुक रखने वाले और भारतीय कबड्डी टीम के सदस्य प्रदीप नरवाल ने 30 अगस्त को ऑक्शन में सबसे महंगे खिलाड़ी के तौर पर बिककर इतिहास रच दिया है। स्टार रेडर प्रदीप नरवाल प्रो कबड्डी लीग 2021 सीजन 8 के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं। यूपी योद्धा ने प्रदीप नरवाल को 1.65 करोड रुपए देकर खरीदा है। प्रदीप नरवाल प्रो कबड्डी लीग के इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं। प्रदीप नरवाल नेे प्रो कबड्डी लीग के सारे रिकॉर्डस् को ध्वस्त कर दिया है। इससे पहले यह रिकॉर्ड मोनू गोयत के नाम था। मोनू गोयत को सीजन 6 में हरियाणा ने 1.5 करोड़ पर देकर खरीदा था। सीजन से पहले प्रदीप नरवाल पटना पाइरेट्स के लिए खेलतेे थे। अपने दम पर ही प्रदीप नरवाल ने पटना पाइरेट्स को मौजूदा सीजन का चैंपियन बनाया है। प्रदीप नरवाल पटना के सबसे उम्दा खिलाडी थे। अपनी इस रिकॉर्ड तोड़़ बोली प्रदीप कहते हैं कि मैं खुश हूं कि मुझे किसी नई टीम ने साइन किया है। पहली बार में नई टीम यूपी योद्धा के लिए खेलूंगा। मुझे उम्मीद थी की मेरी बोली डेढ़ करोड़ से पार जाएगी। मुझे नई टीम यूपी योद्धा के लिए खेलकर बहुत ख़ुशी होगी।



PKL Auction 2021 के दूसरे महंगे खिलाड़ी

प्रो कबड्डी लीग 2021 के ऑक्शन में दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी सिद्धार्थ देसाई रहे है। सिद्धार्थ देसाई को तेलुगू टाइटंस ने 1.30 करोड़ रुपए में खरीदा हैं। आपको बता दें कि सिद्धार्थ देसाई प्रो कबड्डी लीग में सबसे तेज 200 पॉइंट प्राप्त करने वाले खिलाड़ी है। प्रदीप नरवाल और सिद्धार्थ देसाई के अवाला मनजीत 92 लाख ( तमिल थलाइवाज) सचिन 84 लाख आदि खिलाडी रहे हैं।

सीजन आठ की शुरुआत

प्रो कबड्डी लीग पिछले 2 साल से नहीं हो पाया है जिसका कारण कोरोनावायरस रहा है। 2 साल बाद कबड्डी लीग वापस होने जा रहा है इसके ऑप्शन की शुरुआत 29 अगस्त से 31 अगस्त तक हो गई है। संभावना है की प्रो कबड्डी लीग 2021 के सीजन 8 की शुरुआत जल्द ही होने वाली हैं।

#UPYoddha splashed the cash for the man with the most raid points in #vivoProKabaddi history!



What do you make of the Record-Breaker Pardeep's big money move?#vivoPKLPlayerAuction #NayaJoshNayaPanga pic.twitter.com/dmxPXGXTuX