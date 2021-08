ओलंपिक खिलाड़ियों संग पीएम मोदी की पार्टी, पीवी सिंधु को खिलाई आइसक्रीम तो नीरज चोपड़ा को चूरमा

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज सोमवार को टोक्यो ओलंपिक 2020 में मेडल जीतकर आए भारतीय खिलाड़ियों से मुलाकात की। इस दौरान पीएम मोदी ने गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा को चूरमा खिलाया। वहीं बैडमिंस्टन स्टार पीवी सिंधु को आइसक्रीम की पार्टी दी। इससे पहले रविवार को टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा लेकर लौटे भारतीय खिलाड़ियों को देश के 75वें स्वतंत्रता संग्राम के मौके पर लाल किले पर आयोजित कार्यक्रम में भी आमंत्रित किया था। वहां अपने भाषण के दौरान पीएम मोदी ने इन खिलड़ियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि इन्होंने देश का गौरव बढ़ाया है। साथ ही इन ओलंपिक खिलाड़ियों के लिए तलियां भी बजाई थीं।

सिंधु से किया हुआ वादा पीएम ने किया पूरा

पीएम मोदी ने भारत को एथलेटिक्स में पहला ओलंपिक गोल्ड मेडल दिलाने वाले जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा को चूरमा खिलाया। इसके साथ ही पीएम मोदी ने बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु से किया वादा भी पूरा किया। पीएम मोदी ने सिंधु से वादा किया था कि जब वह मेडल के साथ भारत लौटेंगी तो उन्हें आइस्क्रीम खिलाएंगे। पीएम मोदी ने अपना वादा पूरा करते हुए सिंधु के साथ आइसक्रीम खाई।

