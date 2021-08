Independence Day 2021: पीएम मोदी ने तालियां बजाकर किया ओलंपिक खिलाड़ियों का सम्मान

Independence Day 2021: देश आज 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। वहीं लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले भारतीय दल को भी आमंत्रित किया गया। पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से दिए अपने भाषण में टोक्यो ओलंपिक में मेडल लाकर देश का गौरव बढ़ाने वाले खिलाड़ियों की प्रशंसा की और उनके तालियां बजवाकर सम्मान भी किया।

ओलंपिक मेडलिस्ट सहित 240 ओलंपियन कार्यक्रमें रहे मौजूद

स्वतंत्रता दिवस के इस कार्यक्रम में टोक्यो ओलंपिक में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों सहित करीब 240 ओलिंपियन, सहयोगी स्टाफ और साई तथा खेल महासंघ के अधिकारियों को कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया। खिलाड़ी इंडिया का ब्लेजर पहनकर कार्यक्रम में पहुंचे। सभी इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर काफी उत्साहित लग रहे थे।

The athletes who have made us proud at Tokyo Olympics are here amongst us today. I urge the nation to applaud their achievement today. They have not only won our hearts but also inspired future generations: PM Modi pic.twitter.com/bazehE3KSK