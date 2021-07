tokyo olympics 2020 : भारत पहुंचे पर मीराबाई चानू का हुआ भव्य स्वागत

नई दिल्ली। tokyo olympics 2020 में भारत की ओर से वेटलिफ्टिंग में सिल्वर मेडल जीतने वाली मीराबाई चानू (Olympic silver medallist Mirabai Chanu) का दिल्ली एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत किया गया। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में लोग एयरपोर्ट पर भारत की माता के नारे लगाते सुना जा सकता हैं। चानू को ऐयरपोर्ट से टाइट सिक्युरिटी के बीच बाहर लाया गया। लोगों उन्हें फूलों के गुलदस्तों और मालाओं से लाद दिया।

यह खबर भी पढ़ें:—tokyo olympics 2020 : ओलंपिक में थमा मनिका बत्रा का सफर, तीसरे दौर में 0-4 से हारीं

49 kg वेटलिफ्टिंग में जीता सिल्वर

गौरतलब है कि मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में 49 kg वेटलिफ्टिंग में सिल्वर मेडल जीतकर अपने देश का नाम दुनिया में रोशन किया है। मीराबाई आखिरी प्रयास में 117 किलो वजन उठाने में असफल रहीं।

सिल्वर बदल सकता है गोल्ड में

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मीराबाई चानू को हराने वाली चीन की एथलीट जजिहू को एंटी डोप टेस्ट एजेंसी ने दोबारा डोप टेस्ट के लिए ओलंपिक नहीं छोड़ने का निर्देश दिया है। अगर जजिहू डोप टेस्ट में फेल हो जाती है तो मीराबाई चानू का सिल्वर मेडल गोल्ड में बदल सकता है।

यह खबर भी पढ़ें:—tokyo olympics 2020 मेदवेदेव ने भारत के सुमित नागल को सीधे सेटों में हराया

जजिहू ने उठाया था 220 किलो वजन

जजिहू ने कुल 220 किलो वजन उठाकर नया ओलंपिक रिकॉर्ड बनाया था। हालांकि इस बात को लेकर अभी कोई पुख्ता जानकारी सामने नहीं आई है कि जजिहू का डोप टेस्ट कब होगा। वहीं दूसरी और मीराबाई चानू भारत लौट चुकी हैं।

#WATCH | Olympic silver medallist Mirabai Chanu receives a warm welcome as the staff at the Delhi airport cheered for her upon her arrival from #TokyoOlympics pic.twitter.com/VonxVMHmeo