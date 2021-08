Tokyo Paralympics 2020: महिला एकल टेबल टेनिस में भारत की भाविना पटेल का फाइनल में मुकाबला चीनी वर्ल्ड नंबर 1 खिलाड़ी झोउ यिंग से हुआ। फाइनल मुकाबला भाविना 0-3 से हार गईं। वह गोल्ड मेडल से तो चूक गईं लेकिन सिल्वर मेडल अपने नाम किया। इससे पहले भाविना ग्रुप स्टेज के अपने पहले मैच में भी झोउ यिंग से हार गई थीं। वहीं फाइनल मुकाबले के पहले सेट में भाविना और झोउ के बीच कड़ा मुकाबला हुआ। झोउ ने पहला सेट 11-7 से अपने नाम किया। वहीं दूसरे सेट में भी झोउ ने बढ़त जारी रखी। हालांकि भाविना ने लगातार तीन प्वाइंट लेकर वापसी की कोशिश की, लेकिन चीनी खिलाड़ी ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए दूसरा सेट भी 11-5 से अपने नाम कर लिया।

तीसरा सेट हारते ही चूकीं गोल्ड मेडल से

भाविना को गोल्ड मेडल के लिए दावा बनाए रखने के लिए तीसरा सेट जीतना जरूरी था। तीसरे सेट में भाविना ने चीनी खिलाड़ी को कड़ी टक्कर दी। हालांकि वह तीसरा सेट नहीं जीत पाईं। बेस्ट ऑफ फाइव सेट में लगातार तीन सेट जीतकर चीन की झोउ ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया। भाविनाबेन पटेल को इसके साथ ही सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा। अभिनव बिंद्रा ने भाविना को सिल्वर मेडल जीतने पर बधाई दी।

Fantastic performance by @BhavinaPatel6 to bag a silver and open India's account in the #Tokyo2020 @Paralympics. Wonderful show of skill and mental resilience. Extremely proud! #Praise4Para