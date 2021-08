Tokyo Paralympics 2020: भारतीय महिला टेबल टेनिस पैरा खिलाड़ी भाविना पटेल ने टोक्यो पैरालंपिक में अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा। शनिवार को भाविना ने सेमीफाइनल में चीन की झांग मियाओ के खिलाफ शानदार जीत के साथ महिला एकल वर्ग के क्लास 4 के फाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही उन्होंने देश के लिए कम से कम रजत पदक सुनिश्चित कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी भाविना को इस उपलब्धि पर उन्हें बधाई देते हुए ट्वीट किया। भाविना पैरालंपिक में टेबल टेनिस के फाइनल में पहुंचने वाली भारत की पहली महिला बन गई हैं।

पीएम मोदी ने किेेया ट्वीट

पीम मोदी ने भाविना को इस उपलब्धि पर बधाई देते हुए ट्वीट किया। पीएम मोदी ने लिखा, बधाई भाविना पटेल, आपने शानदार खेल का प्रदर्शन किया। पूरा देश आपकी कामयाबी के लिए प्रार्थना कर रहा है और कल भी आपको चीयर करेंगे। अपना सर्वश्रेष्ठ दें और बिना किसी दबाव के खेलें।' पीएम मोदी खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते रहते हैं। पिछले दिनों टोक्यो ओलंपिक के दौरान भी पीएम मोदी ने इसी तरह से भारत के एथलीट्स कहा उत्साह बढ़ाया था।

यह भी पढ़ें— Tokyo Paralympics 2020: भाविना पटेल टेबल टेनिस के फाइनल में, गोल्ड से सिर्फ एक कदम दूर

Congratulations Bhavina Patel! You played excellently.



The entire nation is praying for your success and will be cheering for you tomorrow. Give your best and play without any pressure. Your accomplishments inspire the entire nation. #Paralympics