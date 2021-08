Tokyo Paralympics 2020: भाविना पटेल टेबल टेनिस के फाइनल में, गोल्ड से सिर्फ एक कदम दूर

Tokyo Paralympics 2020: टोक्यो पैरालंपिक खेलों में भारत की भाविना पटेल टेबल टेनिस के फाइनल में पहुंच गई हैं। भाविना पैरालंपिक में फाइनल में पहुचंने वाली पहली टेबिल टेनिस खिलाड़ी बन गई हैं। शनिवार को महिला एकल क्लास 4 वर्ग के सेमीफाइनल में उनका मुकाबला चीन की झांग मियाओ से हुआ। इस मुकाबले में उन्होंने चीन की खिलाड़ी को को 7-11, 11-7, 11-4, 9-11, 11-8 से हराया। अब भाविना के पास गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचने का मौका है। सेमीफाइनल जीतने के बाद भाविना ने कहा कि उन्होंने सेमीफाइनल में चीनी खिलाड़ी को हराया है। अगर आप चाह लें तो कुछ भी असंभव नहीं होता।

क्वार्टर फाइनल में हराया था सर्बिया की खिलाड़ी को

इससे पहले शुक्रवार को क्वार्टर फाइनल मुकाबले में भाविना का सामना सर्बिया की खिलाड़ी बोरिस्लावा पेरिच रांकोविच से हुआ था। इस मुकाबले में भाविना सर्बिया की खिलाड़ी को हराकर पैरालंपिक सेमीफाइनल में पहुंचने वाली भारत की पहली टेबल टेनिस खिलाड़ी बन गई थीं। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में उन्होंने सर्बिया की खिलाड़ी को 11-5, 11-6, 11-7 से हराकर पदक पक्का कर लिया था।

Let's hear it directly from our Finalist BHAVINA!!!@BhavinaPatel6 is confident and super excited for her final. Let's continue cheering for with #Cheer4India #Praise4Para @PMOIndia @ianuragthakur @NisithPramanik @ParalympicIndia @DeepaAthlete @PIB_India @IndiaSports pic.twitter.com/QyA9Is4xrZ