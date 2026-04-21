IPL 2026 Points Table Update: GT को हराने के बाद मुंबई इंडियंस ने लगाई लंबी छलांग, जानें पॉइंट्स टेबल में सभी टीमों का हाल

IPL 2026 Points Table Update after GT vs MI match: मुंबई इंडियंस ने तिलक वर्मा की विस्‍फोटक शतकीय पारी और अश्विनी कुमार के चार विकेट हॉल के शानदार प्रदर्शन के दम पर गुजरात टाइटंस के खिलाफ 99 रनों की बड़ी जीत दर्ज की है। इसके साथ एमआई अपनी हार का सिलसिला रोक दिया है। आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में आखिरी यानि 10वें पायदान पर पहुंच चुकी एमआई इस जीत के साथ ही तीन स्‍थानों की छलांग लगाते हुए 7वें स्थान पर पहुंच गई है। इस बड़ी जीत की बदौलत उसने अपना नेट रन रेट भी -1.076 से सुधारकर +0.067 कर लिया है। आइये इस 30वें मैच के बाद पॉइंट्स टेबल में अन्‍य सभी टीमों का हाल देखते हैं।