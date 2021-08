Tokyo Paralympics 2020: जेवलिन में भारत को मिले दो मेडल, देवेन्द्र ने जीता सिल्वर तो सुंदर सिंह ने ब्रॉन्ज

Tokyo Paralympics 2020: टोक्यो पैरालंपिक 2020 का छठा दिन भारत के लिए बहुत शानदार रहा। छठे दिन की शुरुआत में भारतीय पैरा एथलीट्स ने अलग—अलग स्पर्धाओं में कई मेडल जीते। महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में अवनि लखेरा ने भारत को पहला गोल्ड मेडल दिलाया। वहीं जेवलिन में देवेन्द्र झाझरिया और सुंदर सिंह ने कमाल का प्रदर्शन करते हुए पदक अपने नाम किए। देवेन्द्र ने सिल्वर मेडल जीता तो सुंदर सिंह ने कांस्य पदक अपने नाम किया। देवेंद्र झाझरिया का पैरालिंपक गेम्स में ये तीसरा मेडल है। इससे पहले वह दो बार गोल्ड मेडल अपने नाम कर चुके हैं।

देवेन्द्र ने जीता सिल्वर

दो बार पैरालंपिक में गोल्ड मेडल जीत चुके देवेन्द्र झाझरिया ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 के जेवलिन स्पर्धा में सिल्वर मेडल अपने नाम किया। देवेन्द्र ने टोक्यो पैरालिंपिक 2020 में F46 फाइनल में 64.35 के अपने व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ थ्रो कर रजत पदक जीता और देश का गौरव बढ़ाया। देवेंद्र ने F46 श्रेणी का विश्व रिकॉर्ड अपने नाम किया। वह पैरालंपिक खेलों में भारत के पहले और एकमात्र दोहरे स्वर्ण पदक विजेता हैं।

What an incredible win!



Congratulations to @DevJhajharia and @sundarsgurjar for winning silver and bronze medals respectively in the Javelin throw F46 categorty at @Tokyo2020 Paralympics. #Cheer4India🇮🇳 #Praise4Para pic.twitter.com/D1dB1rZp1v