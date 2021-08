Tokyo Paralympics 2020 :निषाद कुमार ने हाई जंप में जीता सिल्वर मेडल, पैरालंपिक में भारत को दूसरा पदक

Tokyo paralympics 2020 में रविवार का दिन भारत के लिए खुशियों भरा रहा है। पहले टेबिल टेनिस में भाविनाबेन पटेल ने सिल्वर मेडल जीता तो अब हाई जंप टी-47 में निषाद कुमार ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया। यह पैरालंपिक में भारत के लिए दूसरा पदक है। हाई जंप के फाइनल में भारत की और से रामपाल और निषाद कुमार ने भाग लिया था। हालांकि रामपाल मेडल से चूक गए और निषाद ने सिल्वर जीत लिया।

2.06 मीटर हाई जंप के साथ जीता सिल्वर

भारत के निषाद कुमार ने 2.06 मीटर का हाई जंप लगाकर अपने नाम सिल्वर मेडल किया। इसी के साथ निषाद ने हाई जंप में एशिया का नया रिकॉर्ड बना दिया है। वहीं राम पाल 1.94 मीटर अपने निजी बेस्ट के साथ 5वें स्थान पर रहे हैं।

🔥🔥🔥🔥 The leap that earned Nishad Kumar that glorious #Silver ! 😍 Watch how he earned #IND 's second silver medal of the day 👇 #Tokyo2020 #Paralympics #ParaAthletics pic.twitter.com/nYDBefYGXz

More joyful news comes from Tokyo! Absolutely delighted that Nishad Kumar wins the Silver medal in Men’s High Jump T47. He is a remarkable athlete with outstanding skills and tenacity. Congratulations to him. #Paralympics