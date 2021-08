Tokyo Paralympics 2020: डिस्कस थ्रो में भारत लगा बड़ा झटका, विनोद कुमार को नहीं मिलेगा ब्रॉन्ज मेडल

Tokyo Paralympics 2020 में भारत अब तक 7 मेडल जीत चुका है। रविवार को दो सिल्वर और एक ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। जिसमें डिस्कस एफ52 कैटेगरी में विनोद कुमार ने 19.91 मीटर का थ्रो कर ब्रॉन्ज मेडल जीता था। लेकिन आयोजकों ने इस मेडल का रिजल्ट होल्ड पर रख दिया था। अब इसका रिजल्ट आ गया है और भारत को बड़ा झटका लगा है। दरअसल, आयोजकों के मुताबिक, विनोद कुमार एफ52 वर्ग के लिए पात्र नहीं हैं जिस कारण से उनका रिजल्ट शून्य किया जाता है और उन्होंने अपना ब्रॉन्ज मेडल खो दिया है।

आपित्त के बाद रोका गया था रिजल्ट

गौरतलब है कि कुछ देशों में उनके क्लासिफिकेशन कैटेगरी को लेकर आपत्ति उठाई थी जिसके बाद उनके रिजल्ट को होल्ड पर रख दिया था। लेकिन जांच में वो सही नहीं पाए गए इसलिए उनको ब्रॉन्ज मेडल नहीं दिया जाएगा।

Tokyo Paralympics Technical Delegates decide Vinod Kumar is not eligible for Discus F52 class, his result in the competition is void and he loses the bronze medal pic.twitter.com/m5zzaaINZX