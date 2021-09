US Open 2021: फाइनल में डेनिल मेदवेदेव से हारे नोवाक जोकोविच लगे रोने, देखें वीडियो

यूएस ओपन में पुरुष सिंगल्स के फाइनल मुकाबले में रूस के डेनिल मेदवेदेव ने विश्व के नंबर एक खिलाड़ी नोवाक जोकोविच को हराकर खिताब जीत लिया। मेदवेदेव ने जोकोविच को सीधे सेटों में 6-4, 6-4, 6-4 हराकर अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता। वहीं फाइनल में हार के साथ ही नोवाक जोकोविच का 21वां ग्रैंड स्लैम जीतने का सपना भी फिलहाल टूट गया। मैच खत्म होने के बाद जोकोविच भावुक हो गए और रोने लगे। मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में जोकोविच ने इसका कारण भी बताया कि वे भावुक क्यों हो गए थे।

इस वजह से रोने लगे जोकोविच

यूएस ओपन के फाइनल में हारने के बाद जोकोविच रोने लगे थे। हालांकि जोकोविच मैच हारने की वजह से नहीं रोए थे बल्कि ऑडियंस के प्यार को देखकर भावुक हो गए थे। जोकोविच को भले ही मैच में हार मिली, लेकिन न्यूयॉर्क के आर्थर एशे स्टेडियम में मौजूद दर्शकों ने खड़े होकर उनके लिए तालियां और सीटियां बजाईं। ये दृश्य देखकर जोकोविच भावुक हो गए और अपने आंसू नहीं रोक पाए। वो रोते भी जा रहे थे और ताली भी बजा रहे थे।

