ब्रिटेन की टेनिस प्लेयर एम्मा रादुकानू ने यूएस ओपन में इतिहास रच दिया है। एम्मा रादुकानू ने मात्र 18 वर्ष की उम्र में यूएस ओपन का महिला सिंगल्स का खिताब जीता है। वह 53 वर्षों में यह खिताब जीतने वाली पहली ब्रिटिश महिला बन गई हैं। यूएस ओपन के महिला एकल फाइनल में एम्मा का मुकाबला कनाडा की लीलह फर्नांडीज से हुआ। इस मैच में एम्मा ने लीलह को 6-4, 6-3 से हराकर ग्रैंड स्लैम खिताब पर कब्जा किया। दोनों ही महिला खिलाड़ी पहली बार इस प्रतिष्ठित ग्रैंड स्लैम के फाइनल में पहुंची थीं।

खत्म हुआ 53 साल का इंतजार

ब्रिटेन की युवा खिलाड़ी एम्मा रादुकानू के महिला एकल का फाइनल जीतने के बाद यूएस ओपन के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया,'53 सालों का इंतजार खत्म हुआ। 1968 के बाद यूएस ओपन का महिला सिंगल्स खिताब जीतने वाली एम्मा रादुकानू पहली ब्रिटिश महिला हैं।' फाइनल में एम्मा ने बेहतरीन खेल का प्रदर्शन करते हुए खिताब अपने नाम किया।

Emma Raducanu's storybook run ends with the 🏆 in New York! pic.twitter.com/esLsw4TQNY