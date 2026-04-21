आखिरी 23 गेंदों में 82 रन ठोक तिलक वर्मा ने रचा इतिहास, मुंबई इंडियस के लिए जड़ा सबसे तेज सैकड़ा

Fastest 100 For Mumbai Indians in IPL: आईपीएल 2026 के तीसरे मुकाबले में तिलक वर्मा ने करियर का पहला शतक ठोक दिया। उन्होंने 45 गेंद में चौकों-छक्कों की मदद से 101 रन की नाबाद पारी खेली। तिलक वर्मा की इस मुकाबले में शुरुआत काफी धीमी रही और पहले 22 गेंद में वह सिर्फ 19 रन बना पाए थे, लेकिन इसके बाद अगली 23 गेंद में उन्होंने 82 रन बनाकर अपने आईपीएल करियर का पहला शतक जड़ दिया। साथ ही वह मुंबई इंडियंस के बल्लेबाज के तौर पर संयुक्त रूप से सबसे तेज शतक लगाने वालों में शामिल हो गए।