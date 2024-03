बाइकर्स गिरोह बेकाबू, पिस्तौल दिखाकर दो जगह लूटपाट

श्री गंगानगरPublished: Mar 02, 2024 01:50:02 pm Submitted by: surender ojha

Bikers gang out of control, looted two places at gunpoint- एच ब्लॉक एरिया और कालूवाला रेलवे अंडर ब्रिज के पास हुई वारदातें

#robbery at gunpoint शहर में बाइकर्स गिरोह फिर सक्रिय हो गया हैं। बाइक सवार दो युवकों ने पिस्तौल दिखाकर जान से मारने का भय दिखाकर जवाहरनगर थाना क्षेत्र कालूवाला चक के रेलवे अंडर ब्रिज के पास एक कर्मचारी से लूटपाट की। इससे मोबाइल और पर्स लूट लिया। इस पीडि़त ने इस वारदात की सूचना पुलिस तक पहुंचाई उससे पहले बाइकर्स गिरोह ने एच ब्लॉक में राहगीर युवती को पिस्तौल दिखाकर मोबाइल व पर्स लूट लिया। सीओ सिटी आईपीएस बी आदित्य ने बताया कि शनिवार अल सुबह अलग अलग स्थानों पर हुई दो जगह हुई इस लूटपाट की वारदातों के संबंध में जांच की जा रही हैं। उन्होंने बताया कि दो घटनाओं के संबंध में सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से बाइकर्स गिरोह के बारे में सुराग ढूंढा जा रहा हैं।

अब तक इन वारदातों का खुलासा नहीं

- 10 फरवरी: कोतवाली थाना क्षेत्र सी ब्लॉक में दस फरवरी की रात करीब आठ बजे राहगीर गुरुनानक बस्ती निवासी कमल डाबला पैदल अपने घर लौट रहा था। बाइक सवार दो युवक आए और झपट्टा मारकर उसका मोबाइल लूट कर ले गए। उसके शोर मचाने पर राहगीरों ने भी मदद नहीं की। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों की मदद से सुराग जुटाने का प्रयास भी किया, लेकिन परिणाम अब तक सामने नहीं आया है।

- 12 फरवरी: इंडस्ट्रीयल एरिया अग्रसेननगर थर्ड फेज में राधे राधे गेस्ट हाउस के पास रेहडी पर सब्जी विक्रेता उत्तरप्रदेश निवासी विमल किशोर को बाइक सवार तीन युवकों ने घेर लिया और चाकू दिखाकर जान से मारने की धमकी देकर चार हजार रुपए की नकदी और सोने का लॉकेट लूट लिया। बारह फरवरी को दोपहर में इस घटना के संबंध में जवाहरनगर पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों को खंगाला, लेकिन सुराग अब तक नहीं लग पाया है्।

- 20 फरवरी: सदर थाना क्षेत्र हनुमानगढ़ रोड पर जगदम्बा अंध विद्यालय के सामने स्पेशल बीएसटीसी की छात्रा बुलबुल शर्मा दोपहर करीब सवा तीन बजे विवेकानंद कॉलोनी में हॉस्टल के लिए जा रही थी कि बाइक सवार दो युवक आए और उसके हाथ पर झपट्टा मारकर मोबाइल फोन छीनकर ले गए। इस सहमी छात्रा ने अपने रिश्तेदारोें से मदद मांगी। वहीं सदर पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे की खंगाले, लेकिन अब तक इन आरोपियों के बारे में कोई सुराग नहीं मिला है।

21 फरवरी: जवाहरनगर गगन पथ पर सिहाग हॉस्पिटल के पास पैदल जा रही बापूनगर निवासी सिलोचना देवी पत्नी जगमीत नायक के पीछे आए बाइक सवार दो युवक आए और झपट्टा मारकर पर्स छीनकर ले गए। इस पर्स में सोने की बालियां, डेढ़ हजार रुपए की नकदी, एक एटीएम, एटीएम का पासवर्ड लिखी पर्ची, आधार कार्ड और अन्य दस्तावेज भी थे। इसके बाद उसके अज्ञात लूटेरों ने उसके एटीएम से करीब पन्द्रह हजार रुपए भी निकाल लिए। इस संबंध में जवाहरनगर पुलिस ने 23 फरवरी को मामला दर्ज किया।

